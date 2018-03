Ptujske soroptimistke znova s humanitarnim koncertom

Ptuj, 8. marca - Ptujske soroptimistke drevi v Dominikanskem samostanu znova pripravljajo zdaj že tradicionalni humanitarni koncert ob dnevu žena. Kot vsako leto, bodo članice humanitarnega društva tudi tokrat zbrana sredstva podarile pomoči potrebnim, tokrat so se odločile podpreti projekte Botrstvo, Mirno morje in Free Little Library.