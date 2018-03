MNZ: Pri vključevanju tujcev narejeno veliko, a za uspešno vključevanje bistveno lokalno okolje

Ljubljana, 24. marca - Na notranjem ministrstvu so po tistem, ko je velenjski župan Bojan Kontič opozoril na naraščajoče število priseljencev v Sloveniji in odsotnost sistemskih rešitev, ocenili, da se je pri vključevanju tujcev v zadnjih desetih letih sistemsko naredilo zelo veliko. A je za uspešno vključevanje priseljencev bistvenega pomena lokalno okolje, so dodali.