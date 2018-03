Velenjski župan poziva k sistemskim rešitvam zaradi intenzivne rasti deleža tujcev

Velenje, 28. februarja - Velenjski župan Bojan Kontič je na predsednike republike, vlade, DZ in DS naslovil pismo, v katerem jih opozarja na hitro naraščajoče število priseljencev v Sloveniji. Pozval jih je k vzpostavitvi celostnega in medresorsko usklajenega pristopa ter sistemskih rešitev na ravni države in pripravi zakonodajnih podlag na tem področju.