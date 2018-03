Služba vlade za zakonodajo: Priznanje Palestine ne spada med tekoče posle

Ljubljana, 21. marca - Priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države ne spada med tekoče posle, "nujne za nemoteno delovanje države", so za STA ocenili v službi vlade za zakonodajo. "Predlog vlade državnemu zboru, naj prizna Palestino (...) lahko počaka na vlado, ki bo po volitvah imela polna pooblastila," so sporočili.