Teden slovenske drame bo postregel s 17 predstavami

Kranj, 20. marca - Prešernovo gledališče Kranj zaključuje priprave na 48. Teden slovenske drame (TSD), ki se bo s slovensko premiero drame Zrno soli začel prihodnji torek. Festival prinaša 17 predstav in številne dodatne dogodke. "Vse to dokazuje, da je slovenska dramska beseda še kako živa in kakovostna," je prepričana direktorica gledališča Mirjam Drnovšček.