Za Grumovo nagrado nominirana Vinko Möderndorfer in Rok Vilčnik

Kranj, 5. marca - Na natečaj za Grumovo nagrado, ki bo podeljena v okviru 48. Tedna slovenske drame, je letos prispelo 35 dramskih besedil. Žirija je za najboljše izbrala dve besedili Vinka Möderndorferja, in sicer Romeo in Julija sta bila begunca in Sestre, ter delo Roka Vilčnika Večja od vseh.