Ob svetovnem dnevu ustnega zdravja na NIJZ pripravili brošuro

Ljubljana, 20. marca - Na NIJZ so ob današnjem svetovnem dnevu ustnega zdravja pripravili brošuro z naslovom Pamet v roke - za usta in zobe. V brošuri so med drugim izpostavili pomen ustne higiene, nekatere povezave med ustnim in splošnim zdravjem, zapisanih pa je tudi nekaj preprostih in najučinkovitejših ukrepov za ohranjanje in krepitev ustnega zdravja.