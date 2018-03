V javni razpravi prenovljena pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 7. marca - Na ZZZS so pripravili predlog sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je v javni razpravi še do 15. marca. Predlog zaradi razvoja medicinske stroke prinaša spremembe pri nekaterih zastarelih ureditvah, odpravlja pravne praznine in nejasne ureditve, opušča nepotrebne določbe in se usklajuje z zakonodajo.