Bajde na ponovljenem sojenju za umor partnerke obsojen na 25 let zapora

Celje, 19. marca - Celjski okrožni sodnik Zoran Lenovšek je danes na ponovljenem sojenju Velenjčana Romea Bajdeta spoznal za krivega umora partnerke decembra 2015 v Velenju in ga obsodil na 25 let zapora. Takšno kazen je zahtevala tožilka Marjeta Kreča, ki meni, da so vse očitke iz obtožnice Bajdetu tudi dokazali. Sodba še ni pravnomočna, Bajde pa ostaja v priporu.