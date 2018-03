Tudi današnja obravnava zoper Bajdeta preklicana

Celje, 16. marca - Celjsko okrožno sodišče, ki je ta teden že preklicalo dve obravnavi zoper Velenjčana Romea Bajdeta, ki je obtožen umora partnerke decembra 2015 v Velenju, je tudi današnjo obravnavo preklicalo. Do preklica je prišlo, ker je njegova nova zagovornica Albina Vedenik v bolniškem staležu do konca meseca in zaradi odsotnosti ene izmed porotnic.