Pri izgradnji radovljiške knjižnice novi zapleti

Radovljica, 10. septembra - Gradbena dela na novi knjižnici v Radovljici, ki naj bi bila predvidoma končana letošnjega septembra, so se zaradi napak na strehi nekoliko zavlekla. Tako se je izgradnja knjižnice, ki se zaradi stečaja izvajalca in pomanjkanja finančnih sredstev vleče že sedem let, znova nekoliko zamaknila. Dela naj bi bila vendarle končana še pred novim letom.