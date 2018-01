Teš 6 znova v omrežju

Šoštanj, 8. januarja - V Termoelektrarni Šoštanj (Teš) so po načrtni zaustavitvi šestega bloka v decembru, v okviru katere so izvedli garancijska popravila, danes ob 7. uri znova vključili v omrežje. Več o tem bodo v Tešu povedali na sredini novinarski konferenci, ko bodo predstavili tudi poslovanje v lanskem letu, so sporočili iz Teša.