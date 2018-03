V Mini teatru danes začetek festivala Hiša strpnosti

Ljubljana, 18. marca - V Mini teatru se bo z nemškim filmom Nevidni danes začel festival Hiša strpnosti. Prek filmskih projekcij, izobraževalnih juter za mlade, razstave, gledališke predstave, predavanja in pogovorov bo do 23. marca preizpraševal nestrpnosti. Del programa poteka tudi v Mariboru, kjer sta se preddogodka zvrstila že v petek in soboto.