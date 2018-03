Festival Hiša strpnosti bo letos četrtič preizpraševal nestrpnosti

Ljubljana, 16. marca - V Mini teatru bo med 18. in 23. marcem potekal festival Hiša strpnosti, ki bo preizpraševal nestrpnosti. Tokratna izdaja se bo osredotočila na vzpon desničarskih strank in vlad v Evropi in drugod, na rasizem in antisemitizem ter diskriminacijo, ki temelji na narodnosti, socialnem statusu in spolu. Ponudila bo filme, izobraževalna jutra, pogovore.