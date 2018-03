Deutsche Bank z višjo izgubo od sprva izračunane

Frankfurt, 16. marca - Največja nemška banka Deutsche Bank je leta 2017 zabredla še globlje v rdeče številke, kot so predvidevali sprva. Po zadnjih izračunih, ki so jih v Frankfurtu predstavili danes, je leto končala s 735 milijonov evrov čiste izgube. Prvotni izračuni iz začetka februarja so kazali na izgubo v višini 497 milijonov evrov.