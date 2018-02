Deutsche Bank s poravnavo zaradi manipulacij z obrestnimi merami

New York/Frankfurt, 28. februarja - Največja nemška banka Deutsche Bank je v ZDA sklenila 240 milijonov dolarjev (194 milijonov evrov) vredno poravnavo v tožbi zaradi manipuliranja z obrestnimi merami. Dogovor, ki ga je med drugim sklenila z mestom Baltimore in univerzo Yale, mora sicer potrditi še sodišče, a so v banki že izrazili zadovoljstvo z doseženim rezultatom.