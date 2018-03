Aleš Gabrič novi predsednik Slovenske matice

Ljubljana, 15. marca - Novi predsednik Slovenske matice (SM) je Aleš Gabrič, znanstveni svetnik ljubljanskega Inštituta za novejšo zgodovino. Na mesto predsednika tega najstarejšega slovenskega kulturno-znanstvenega združenja in založbe je bil izbran v sredo na rednem volilnem zboru članov SM. Volitve so sicer prinesle več sprememb in nekaj pomladitve.