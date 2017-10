Odbor DZ za kulturo o predlogu zakona o Slovenski matici

Ljubljana, 25. oktobra - Odbor DZ za kulturo bo na današnji seji obravnaval predlog zakona o Slovenski matici. Institucija se že vrsto let srečuje s finančnimi težavami, s predlogom posebnega zakona pa želi vlada urediti pravni in finančni status tega pomembnega kulturnega in znanstvenega društva ter zagotoviti pogoje za njegovo delo in razvoj.