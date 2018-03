Veleposlanica ZDA pri ZN ostro nad Rusijo zaradi napada z živčnim strupom v Veliki Britaniji

New York, 15. marca - Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley je v sredo na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi napada z živčnim strupom v Veliki Britaniji opozorila, da bi lahko do podobnih napadov s kemičnim orožjem prišlo tudi v New Yorku, če mednarodna skupnost ne bo ustrezno ukrepala.