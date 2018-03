Moskva ni odgovorila na britanski ultimat v zvezi z zastrupitvijo bivšega dvojnega agenta

Moskva/London, 14. marca - Rusija v skladu z napovedmi ni odgovorila na britanski ultimat v zvezi z zastrupitvijo bivšega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije. Do izteka ultimata ob enih zjutraj po srednjeevropskem času, ki ga je Moskvi postavila britanska premierka Theresa May, ni bilo nobenega odziva iz Rusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.