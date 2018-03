Levica: Vlada ni izpeljala nobenega od obljubljenih velikih projektov

Ljubljana, 15. marca - Odstop premierja Mira Cerarja in z njim vlade ne bo spremenil dejstev, opozarjajo v Levici in dodajajo, da vladna koalicija ni uspela izpeljati nobenega od obljubljenih velikih projektov. Kot so med drugim našteli, smo namesto drugega tira dobili preplačano maketo in še en referendum, SD in DeSUS pa da sta ustavila reformo zdravstva.