Cerar tretji slovenski premier, ki je odstopil

Ljubljana, 14. marca - Miro Cerar je tretji slovenski premier, ki je odstopil. Pred njim sta to iz zelo različnih razlogov storila dolgoletni predsednik vlade Janez Drnovšek in prva slovenska premierka Alenka Bratušek. STA objavlja kronologijo teh odstopov.

2. december 2002 - Janez Drnovšek je s položaja predsednika vlade odstopil približno na polovici mandata po izvolitvi za predsednika države. Položaj predsednika vlade je nato prevzel Anton Rop iz vrst Drnovškove LDS.

4. maj 2014 - Alenka Bratušek, ki je vodenje vlade kot prva slovenska premierka prevzela v turbulentnih političnih razmerah, je odstopila po dobrem letu dni na položaju, in sicer zaradi razkola v lastni stranki. Odstopila je namreč po porazu proti Zoranu Jankoviću v tekmi za vrh Pozitivne Slovenije. S tem je padla tudi celotna vlada, poslanska skupina PS pa se je razdelila na dva dela - enega, naklonjenega Jankoviću, in drugega, naklonjenega Bratuškovi.

14. marec 2018 - Miro Cerar je odstopil le nekaj mesecev pred iztekom mandata. Čeprav so se gospodarske razmere v državi v času njegove vlade izboljšale, so se kopičili tudi problemi, kaplja čez rob pa je bila po Cerarjevih besedah odločitev vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo referendum, na katerem so volivci podprli zakon o drugem železniškem tiru Divača-Koper.