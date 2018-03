Madžarska obsodila begunca na sedem let zapora

Budimpešta, 14. marca - Madžarsko sodišče je Sirca Ahmeda Hameda obsodilo na sedem let zaporne kazni zaradi nelegalnega prestopa srbsko-madžarske meje in vodenja upora proti policiji. Organizacije za človekove pravice so odločitev sodišča označile za kruto, Hamed pa bi moral biti po njihovem mnenju nemudoma izpuščen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.