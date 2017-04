Piratska stranka s peticijo za prosto uporabo konoplje v industrijske, medicinske in rekreativne namene

Ljubljana, 13. aprila - Piratska stranka je pričela z zbiranjem podpisov pod peticijo za prosto pridelavo, prodajo in uporabo konoplje in izdelkov iz konoplje. Z regulacijo konoplje bi se samo iz naslova trošarin in davka na dodano vrednost v proračun steklo najmanj dodatnih 15 milijonov evrov. Izkoristek pa bi bil še precej večji, poudarjajo v stranki.