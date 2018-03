Slovenski in bolgarski generalni tožilec podpisala sporazum o sodelovanju med tožilstvoma

Bled, 14. marca - Generalni državni tožilec Drago Šketa je danes skupaj z bolgarskim generalnim tožilcem Sotirjem Cacarovom na Bledu podpisal memorandum o soglasju in sodelovanju med tožilstvoma. Sporazum med drugim tožilstvi obeh držav zavezuje k sodelovanju pri pripravi in izpolnitvi zahtev za pravno pomoč, so sporočili z Vrhovnega državnega tožilstva RS.