Ljubljanski tožilci preobremenjeni tudi zaradi bagatel

Ljubljana, 7. marca - Tožilce in policijo ob zahtevnih zadevah zelo obremenjujejo tudi ovadbe zaradi bagatel. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so lani rešili skoraj 8000 ovadb, kar 65 odstotkov so jih zavrgli. Ogromno je ovadb za malenkosti, ukraden narezek, neplačan tank bencina. Zaradi male vrednosti ovadbe zavržejo, a obravnavati jo morajo.