Knovs danes o delu v lanskem letu, končno poročilo bo obravnaval DZ

Ljubljana, 13. marca - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes obravnavala poročila dela za lani in s tem zaključila odprte zadeve, s katerimi so se člani komisije ukvarjali v minulem letu. Izdelali bodo končno poročilo, ki bo šlo v obravnavo na zadnjo sejo DZ, ki bo predvidoma aprila, je v izjavi povedal predsednik komisije Branko Grims (SDS).