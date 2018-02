Komisija DZ preverila poslovanje varnostnih in obveščevalnih služb

Ljubljana, 27. februarja - Komisija DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb se je danes ukvarjala s poslovanjem služb, ki jih nadzira, ter ugotovila, da so vse poslovale racionalno in v celoti uresničile svoje načrte. Se je pa po besedah predsednika komisije Branka Grimsa izkazalo, da je eden od uslužbencev obrambnega ministrstva zlorabil javna sredstva.