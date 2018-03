Trumpovo predsednikovanje zaznamovali številni odstopi in odstavitve

pripravil Blaž Mohorčič

Washington, 13. marca - Odkar je ameriški predsednik Donald Trump pred nekaj več kot letom dni prevzel položaj, so v njegovi administraciji zabeležili rekordno število odstopov in odstavitev za takšno obdobje. Zadnja v vrsti je današnja odstavitev zunanjega ministra Rexa Tillersona. Spodaj so navedeni ključni odstopi in odstavitve v Trumpovi administraciji.