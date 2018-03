Evropska komisija s predlogom za ustanovitev Evropskega organa za delo

Strasbourg, 13. marca - Evropska komisija je danes sprejela predloga za ustanovitev Evropskega organa za delo in za dostop do socialne zaščite, kar po njenih navedbah predstavlja nov korak pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic. Organ bo med drugim ponujal informacije o prostih delovnih mestih ter napotke glede pravic in obveznosti v drugi državi EU.