Bruselj ob izboljšanju razmer na trgu dela poziva k zagotovitvi pravic državljanom

Bruselj, 12. februarja - Zaposlovanje v EU je v tretjem lanskem četrtletju še naprej raslo nad pričakovanji, brezposelnost pa se je še bolj zmanjšala, v poročilu o zaposlovanju in socialnih razmerah ugotavlja Evropska komisija. V Bruslju rezultate pozdravljajo in poudarjajo, da je treba ta zagon izkoristiti za zagotovitev novih in učinkovitejših pravic vsem državljanom.