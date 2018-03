Zaradi padavin se bodo v prihodnjih dneh razlivale nekatere reke

Ljubljana, 13. marca - Sredi današnjega dne in popoldne bodo pri nas nastajale krajevne padavine, deloma tudi plohe, zato na Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo na možnost razlivanja rek in vode na kraških poljih. Najbolj se bodo razlivali Krka in njeni pretoki, in sicer na območjih vsakoletnih poplav.