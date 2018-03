Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 13. marca - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.