Župani Spodnjega Podravja znova zahtevali začetek gradnje ptujske urgence

Juršinci, 12. marca - Župani občin Spodnjega Podravja so na današnjem kolegiju v Juršincih znova podprli ptujsko bolnišnico pri njenih naporih, da bi končno prišla do začetka gradnje urgentnega centra. Nekateri med župani so izrazili presenečenje nad vsebino pisma ministrstva za finance, v katerem se slednje še vedno sprašuje, če je urgenca na Ptuju sploh potrebna.