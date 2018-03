Evroskupina znova o Grčiji in prenovi območja evra

Bruselj, 12. marca - Finančni ministri držav v območju evra bodo danes znova razpravljali o izvajanju programa pomoči za Grčijo in prenovi območja evra, a bistvenih novic ni pričakovati. V Bruslju bo sicer po pričakovanjih tudi danes odmeval trgovinski spor EU in ZDA zaradi ameriške odločitve za zvišanje uvoznih carin za jeklo in aluminij.