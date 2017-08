Španija za poseben proračun območja z evrom

Madrid, 8. avgusta - Španija se bo na srečanju s Francijo, Nemčijo in Italijo 28. avgusta v Parizu zavzela za ustanovitev proračuna in finančnega ministra območja z evrom, je v ponedeljek napovedal španski premier Mariano Rajoy. Meni, da bi to omogočilo izenačevanje življenjskega standarda v evropskih državah.