Teden Univerze na Primorskem s številnimi dogodki

Koper, 12. marca - V okviru Tedna Univerze na Primorskem, ki se začenja danes in bo trajal vse do nedelje, se bo zvrstilo kar 52 dogodkov. Vrhunec dogajanja bo četrtkova slovesna akademija univerze, na kateri bodo podelili najvišja priznanja pedagoškim, raziskovalnim in letos prvič tudi strokovnim zaposlenim ter študentom.