Univerza na Primorskem z nepremičnino v Prisojah bistveno povečala bivalne kapacitete za študente

Koper, 2. marca - Univerza na Primorskem je od Luke Koper pridobila stavbo v Prisojah in s tem 160 novih ležišč za študente, za kar bo odštela slabih 2,5 milijona evrov. Pred univerzo so veliki izzivi in brez novih študentskih namestitev ne gre, je poudaril rektor Dragan Marušič. Kot je povedal, se bodo zdaj bivalne kapacitete v Kopru povečale za 50 odstotkov.