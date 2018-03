Sklad kmetijskih zemljišč obeležuje 25-letnico

Ljubljana, 11. marca - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS obeležuje 25 let delovanja. Je eden najpomembnejših akterjev pri izvajanju kmetijsko zemljiške politike, saj gospodari s skoraj devetimi odstotki vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji. V prihodnje med drugim napoveduje poudarek ohranjanju poseljenosti podeželja in razvoju družinskih kmetij.