Ptujske kmete moti neenakopravna obravnava pri zakupu državne zemlje

Ptuj, 10. novembra - Svet ptujske območne enote Kmetijsko gozdarskega zavoda je na današnji izredni seji opozoril na problematiko nedavnega prenosa kmetijskih zemljišč Perutnine Ptuj, ki so sicer v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in jih ima družba v zakupu, na družbo PP Agro. Kmetje namreč opozarjajo, da so v primerjavi s podjetji v slabšem položaju.