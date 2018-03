V Ljubljani prvo srečanje slovenskih in srbskih strokovnjakov za delitev kulturne dediščine

Ljubljana, 9. marca - V Ljubljani je danes ob robu dvostranskega srečanje med ministroma za kulturo iz Slovenije in Srbije, Antona Peršaka in Vladana Vukosavljevića, potekalo prvo srečanje slovenskih in srbskih strokovnjakov za delitev kulturne dediščine v okviru nasledstva. Naslednje srečanje bo v drugi polovici aprila v Beogradu.