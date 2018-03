Prihodnji teden prvo srečanje s srbskimi strokovnjaki glede kulturne dediščine

Ljubljana, 2. marca - Naslednji petek bo Slovenija predvidoma gostila prvo srečanje delovne skupine s srbskimi strokovnjaki za obravnavo vprašanja kulturne dediščine v okviru nasledstva, so danes napovedali na MZZ. Dorekli naj bi metodologijo in strokovna načela, na podlagi katerih bo potekala nadaljnja razprava o teh vprašanjih, so pojasnili.