Trije največji indeksi na newyorški borzi končali v zelenem

New York, 8. marca - Trije največji indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali v zelenem. Po mnenju analitikov jih je spodbudila odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da sprejme tarife na uvoženo jeklo in aluminij. Iz višjih carin je Trump izvzel Kanado in Mehiko. S tem je omilil strah pred trgovinsko vojno, ki je vladal na trgu.