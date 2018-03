Nadzorni delež DBS tudi uradno v rokah skupine Prva

Ljubljana, 8. marca - Družbi Skupina Prva in Prva osebna zavarovalnica sta po izpolnitvi vseh odložnih pogojev danes uradno postali lastnici 25 odstotkov in ene delnice Deželne banke Slovenije (DBS), ki sta jih kupili od Kapitalske zadruge, so iz Skupine Prva sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.