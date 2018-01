Podpisali pogodbo za četrtinski delež DBS

Ljubljana, 17. januarja - Družbi Skupina Prva in Prva osebna zavarovalnica kot kupca ter Kapitalska zadruga kot prodajalec so v torek podpisali pogodbo o nakupu 25 odstotkov in ene delnice Deželne banke Slovenije (DBS). Med odložnimi pogoji je pridobitev dovoljenja Banke Slovenije in varuha konkurence.