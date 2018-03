Tudi v nadaljevanju seje DZ o potrebah po celoviti prenovi obrambnega sistema

Ljubljana, 7. marca - Tudi nadaljevanje seje DZ o razmerah v Slovenski vojski je prineslo predvsem razpravo o krčenju obrambnega proračuna v preteklosti, slabi opremljenosti vojakov in potrebi po celoviti prenovi sistema. Kot problem so številni navajali kadrovsko podhranjenost, nekateri so se odzvali tudi na danes predstavljeno mnenje predsednika države Boruta Pahorja.