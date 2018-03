Pahor bo v sredo predstavil stališče o pripravljenosti Slovenske vojske

Ljubljana, 5. marca - DZ je danes na predlog poslancev SDS in NSi potrdil sklep, s katerim je predsednika republike Boruta Pahorja pozval, naj v 24 urah poda mnenje o stanju v Slovenski vojski. Kot so za STA pojasnili v predsednikovem uradu, bo Pahor mnenje tudi osebno predstavil na sredinem nadaljevanju seje. To pa bo podlaga za razpravo o predlaganih priporočilih.