Greco: Slovenska vlada zgled pri uravnoteženi zastopanosti spolov, več dela bo pri konfliktih interesov

Strasbourg/Ljubljana, 8. marca - Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope Greco pozdravlja uravnoteženo zastopanost žensk in moških v slovenski vladi, v kateri je osem ministric in osem ministrov. Več dela pa državo čaka pri preprečevanju konfliktov interesov, so zapisali v danes objavljenem poročilu.