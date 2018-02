Poslanske skupine s številnimi kritikami na protikorupcijsko novelo

Ljubljana, 20. februarja - Poslanska podpora predlogu novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jo na današnji seji obravnavajo poslanke in poslanci, je v prvem branju sicer verjetna, a ne povsem zagotovljena. Kljub načelni podpori boju proti korupciji so skoraj vse poslanske skupine v razpravi izpostavljale tudi pomanjkljivosti predlaganih rešitev.