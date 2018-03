Univerza na Primorskem bo vložila revizijo na sodbo višjega sodišča

Koper, 7. marca - Univerza na Primorskem (UP) bo spoštovala sodbo višjega sodišča v zvezi odpovedjo pogodb bivšim profesorjem UP, ki so odšli za ZRS, a bo vložila revizijo na vrhovno sodišče, so sporočili z univerze. Ob tem so dodali, da se sodba ne nanaša avtomatično na 12 profesorjev. Prvi mož ZRS Rado Pišot je zadovoljen in pravi, da je sodba precedenčna.